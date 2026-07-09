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Fußball

Aufatmen bei der Austria: Hettwer nicht schlimmer verletzt

Austrias neuer Stürmer Julian Hettwer musste im Test gegen Dunajská Streda gestützt vom Platz. Nun gab die Austria Entwarnung.
Harald Ottawa
09.07.2026, 10:36

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Julian Hettwer ist nicht schlimmer verletzt

Der Test gegen Dunajská Streda am Mittwoch Abend in Frauenkirchen (1:1) begann für die Wiener Austria mit einem Schreckmoment. Der neue Stürmer Julian Hettwer musste mit einer Knieblessur vom Platz gestützt werden. 

Die Austria holt einen neuen Innenverteidiger

Nun kam die Entwarnung von der Wiener Austria. Der Deutsche ist nicht schlimmer verletzt, könnte sogar am Freitag schon wieder in das Training einsteigen. Der 23-jährige Deutsche war ablösefrei von Fortuna Düsseldorf zu den Veilchen gekommen und hatte einen Vertrag unterschrieben.

Die Sorgen waren dennoch groß gewesen, immerhin musste Hettwer in der vergangenen Saison aufgrund einer Knieverletzung länger pausieren.

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