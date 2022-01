Jugendlicher Irrsinn: Wimmer nach Bielefeld-Gala gefeiert

Auch für die "Rabona"-Aktion hätte sich der ÖFB-Youngster keine Rüge eingehandelt, wenn sie danebengegangen wäre, versicherte sein Coach. "Solche Dinge hat er im Blut, der Kerl. Solche Dinge muss man ihm zugestehen." Mit einem Augenzwinkern fügte Kramer hinzu: "Bevor er seinen Linken nimmt, ist es schon besser so."

Hoffnung auf das Nationalteam

Wimmer selbst argumentierte die Aktion damit, dass er nicht ausreichend Vertrauen in seinen linken Fuß gehabt hätte. Er hätte es dann einfach probiert. "Zum Glück ist das so aufgegangen. Weil, wenn das nicht so aufgeht, wird mir wahrscheinlich Arroganz oder so vorgeworfen."

Am Ende aber war es großer Jubel. Mit dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage verschaffte sich die Arminia etwas Luft im Abstiegskampf. "In letzter Zeit haben wir eine gute Phase, wir sind ganz gut drauf", sagte Wimmer. "Wenn wir kompakt stehen und vorne die Buden machen, dann geht es so weiter hoffentlich." Für ihn womöglich bis ins ÖFB-Nationalteam.