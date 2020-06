Jürgen Klopp: The Show must go on

In einem Porträt im Spiegel wird Klopps Auftreten in der schlechten Vorrunde so beschrieben: Klopp sah zumeist aus, "wie ein müder Studienrat nach einer Doppelstunde Kunst an der Problemschule, zehnte Klasse".

Klopp ist Diplom-Sportlehrer. Und seine Problemkinder starten am Samstag das Projekt Wiedergutmachung – in Leverkusen beim Tabellendritten. Ein besonderes Spiel für Neuzugang Kevin Kampl. Der ist im Nachwuchs von Leverkusen groß geworden und im Winter von Salzburg nach Dortmund gewechselt. Leverkusen-Trainer Roger Schmidt, vormals ebenfalls Salzburg, wollte seinen ehemaligen Schützling holen. Kampl sagt: " Ich hatte den Eindruck, in Leverkusen standen nicht alle zu 100 Prozent hinter der Entscheidung. Die Dortmunder haben sich einfach noch mehr um mich bemüht."