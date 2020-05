Im Schatten seines Bruders: Eine Fußball-Legende wird 85

Es wäre wohl ein Fest geworden am heutigen Freitag, wäre da nicht dieses Coronavirus. Jack Charlton wird 85, und sein Herzensklub Leeds United steht 16 Jahre nach dem Abstieg vor der Rückkehr in die englische Premier League. Doch seit dem 8. März ruht der Ball in der Championship, Leeds hält nach 37 von 46 Runden bei 71 Punkten und steht an erster Stelle.

Charlton, der in 23 Jahren bei United 773 Spiele absolvierte, muss sich gedulden. Aber eilig hatte er es ohnehin nie: Als 15-Jähriger soll er ein Probespiel für Leeds abgelehnt haben und arbeitete ... im Bergbau. Lange hielt er es unter Tage freilich nicht aus: Er bewarb sich bei der Polizei und bekam ein weiteres Probespiel bei Leeds – am Tag des Bewerbungsgesprächs bei der Polizei. Charlton ging kicken.