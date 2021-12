Joshua Kimmich lässt sich doch gegen das Coronavirus impfen

24. November: Der FC Bayern München gibt bekannt, dass Kimmich positiv auf das Coronavirus getestet worden ist und sich in häuslicher Isolation befinde.

8. Dezember: Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic teilt mit, dass die Quarantäne von Kimmich in der folgenden Nacht endet.

9. Dezember: Kimmich gibt in einer Vereinsmitteilung bekannt, dass er „aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren“ könne und in diesem Jahr nicht mehr spielen wird.

10. Dezember: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sagt, dass Kimmich keine Folgeschäden befürchten muss.

12. Dezember: In einem ZDF-Gespräch kündigt Kimmich an, sich impfen lassen zu wollen. „Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, erklärt er.