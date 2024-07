Wenn aus José ein Sepp wird: Weltstar José Mourinho besucht Bad Waltersdorf

Österreich ist auch im Fußball-EM-Sommer ein Hotspot für die Saisonvorbereitung internationaler Clubs . Unter anderen die Hälfte der deutschen Bundesligisten oder namhafte Teams wie AS Monaco, der FC Porto und Saudi-Arabiens Champion Al-Hilal von Brasilien-Star Neymar schlagen ihre Zelte in der Alpenrepublik auf und dienen dabei auch als Sparringspartner für die heimischen Vereine.

Und mit Jose Mourinho ist ein Trainer-Star schon im Lande. Der 61-jährige Portugiese mit Spitzname „The Special One“ weilt seit Dienstag mit Fenerbahce Istanbul in Bad Waltersdorf und will nach seinem zweieinhalbjährigen Gastspiel bei der AS Roma beim türkischen Vizemeister nun weitere Titel einheimsen.

AS Monaco: 15. bis 21. Juli in Windischgarsten. Testspiel: 20. Juli gegen Sturm Graz (Windischgarsten)

FC Nantes: 15. bis 20. Juli in Zell am See

US Lecce: 14. bis 28. Juli in Neustift

Debreceni VSC: 7. bis 19. Juli in Waidhofen an der Ybbs. Testspiel: 13. Juli gegen Rapid (Hausmening)

Bröndby IF: 7. bis 14. Juli in Walchsee

Unterstützung von den Rängen ist Kapitän Edin Dzeko und Co. auch in Österreich sicher, tausende Zuschauer werden zu den Testspielen erwartet, darunter auch am Samstag in Maria Enzersdorf gegen Zweitligist Admira.