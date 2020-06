Janko wechselt in die Türkei

Portugal war nicht unbedingt eine Reise wert. Zumindest für Marc Janko nicht. Der Teamstürmer wechselte erst im Winter für eine Ablösesumme von drei Millionen Euro von Twente Enschede zum FC Porto. Gut ein halbes Jahr später ist das Gastspiel für den 29-Jährigen beendet: Janko wechselt zum türkischen Klub Trabzonspor. Es ging schnell: Dienstagabend meldete Janko-Manager Rob Jansen den Transfer als fix, es soll einen Dreijahresvertrag geben. Und Dienstagnacht wurde Janko bereits von zahlreichen Fans in Trabzon empfangen.



Bei Porto war Janko nicht mehr gefragt. Der portugiesische Meister verpflichtete im Juli den kolumbianischen Mittelstürmer Jackson Martinez. Für den 25-Jährigen überwiesen die Blau-Weißen neun Millionen Euro Ablöse an den mexikanischen Verein Jaguares de Chiapas – also das Dreifache der Summe, die für Janko bezahlt wurde. Der 1,88 Meter große Angreifer unterschrieb einen Vierjahresvertrag mit einer Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro. In den ersten beiden Ligaspielen kam Martinez jeweils 90 Minuten zum Einsatz. Janko stand nicht im Kader.



Teamchef Marcel Koller nahm Janko dennoch in sein Aufgebot für das Spiel gegen Deutschland. "Für mich ist Marc ein ganz wichtiger Stürmer. Er hat es verdient, dass er unser Vertrauen bekommt." Das soll er künftig auch in der Türkei bekommen. Bei Porto kam Janko auf zwölf Pflichtspiele und traf fünf Mal.



Bei Trabzonspor, wo Ex-Teamchef Senol Günes Cheftrainer ist, sollten es mehr werden. Der Klub hat zwar mit dem Slowaken Robert Vittek einen Mittelstürmer im Kader, war aber schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem Spieler für diese Position. Das Interesse an Janko war bereits im Winter gegeben.