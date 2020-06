Jancker: "Ich war oben und ganz unten"

KURIER: Welche Schrauben stellt Rapid, um die Nachwuchsarbeit zu verbessern?

Carsten Jancker: Die größte Schraube ist die Akademie neben dem Hanappi-Stadion, die im Sommer entsteht. Wir erfüllen dann sehr gute Anforderungen mit perfekten Trainingsbedingungen und kürzeren Schulwegen als derzeit noch mit dem Standort Südstadt.



Aber eigentlich hätte ein Klub mit dem Anspruch von Rapid doch schon lange so professionelle Bedingungen schaffen müssen!

Dazu kann ich nur sagen, dass jetzt alles daran gesetzt wird, optimale Bedingungen zu schaffen. Zum Beispiel mit unserem fix angestellten Sportpsychologen, der die Jungprofis die richtige Einstellung zum Beruf lehren soll. Er hilft aber auch beim Verarbeiten von Negativerlebnissen wie Verletzungen.



Sie wurden selbst in der DDR ausgebildet. Welche positive Erkenntnis können Sie aus dieser Zeit weitergeben?

Das Motto: So wie ich trainiere, so spiele ich auch. Dass Enthusiasmus dazugehört. Und das Erkennen des Privilegs, Fußballer sein zu dürfen.



Wie haben Sie es in der harten DDR-Schule zum Traumberuf geschafft?

Ich bin als Zwölfjähriger ins Internat gekommen, wo der Tag um sechs Uhr Früh losging. Meine Mutter meinte, ich wäre noch zu jung. Aber ich wollte unbedingt, weil ich mein Ziel gesehen habe. Dafür habe ich in Kauf genommen, die Eltern nur am Wochenende zu sehen.



Viele Talente wirken schon zufrieden, wenn sie es in den Profikader schaffen und neigen zum Abheben. Wie sehen Sie diesen Grat zwischen Fördern und Fordern?

Da sind die Jungs bei mir richtig. Ich kriege schon mit, ob die Spieler wirklich alles für ihre Karriere geben.



Und wenn sie`s nicht tun?

Sie glauben es dir nicht, wenn du es nur sagst. Deshalb haben wir auch eine Videoanalyse. Die Bilder zum Fehlverhalten sind eindeutig.



Wie professionell wird in Österreich gearbeitet?

Sehr professionell und die Arbeit rentiert sich schon. Es ist kein Zufall, dass Großklubs junge Österreicher holen – auch wenn uns das bei Rapidlern wie Holzhauser oder Weimann wehtut. Das spricht für die Ausbildung.