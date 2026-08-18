Zusammenbruch: „Neurologische Dysfunktion“ bei Bayern-Star Musiala

„Das Wichtigste zuerst - mir geht es gut!“, teilte der 23-Jährige in den sozialen Medien mit. „Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind.“

Musiala war in der Partie beim Bundesliga-Absteiger genau wie beim Test gegen RB Leipzig (3:1) am vergangenen Samstag zusammengesackt und von medizinischem Personal auf dem Rasen behandelt worden. Erneut verließ er benommen das Feld - nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung. Für ihn seien solche Momente aktuell Teil des Alltags, erklärte Musiala. „Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch. Der FC Bayern und mein privates Umfeld sind immer an meiner Seite und unterstützen mich auf diesem Weg. Wichtig ist, es besteht kein darüber hinausgehendes gesundheitliches Risiko.“

Es sei „in enger Abstimmung und in regelmäßigem Austausch mit den Experten“ sein persönlicher Wunsch gewesen, sich „der Herausforderung zu stellen und mit der Freigabe der neurologischen Fachärzte weiter dem zu widmen, was mir bei der Genesung am meisten hilft: Einfach meinen Alltag zu leben und meiner Passion, Fußball zu spielen, weiter nachzugehen. Dafür habe ich die Verantwortung übernommen.“ Er wähne sich auf einem „guten Weg“.