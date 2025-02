Die wichtigste Unterschrift: Bayern verlängern mit Jungstar Jamal Musiala

Das Gehalt des 21-jährigen Schlüsselspielers soll sich auf bis zu 26 Millionen Euro brutto pro Jahr erhöhen. In der offiziellen Aussendung sagt der in Stuttgart geborene deutsche Nationalspieler: "Ich bin sehr glücklich: Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Klubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können.“