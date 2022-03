Alexander Blessin explodierte förmlich. Der eigentlich coole Schwabe tanzte vor den Fans. Was war passiert? Blessin und der Anhang von Genua gingen durch ein Wellenbad der Gefühle. Portanova hatte seine Mannschaft daheim gegen Torino schon in der 14. Minute in Führung gebracht. Nur zehn Minuten später aber sah der norwegische Innenverteidiger Ostigard die zweite gelbe Karte. Mehr als eine Stunde musste Genua in Unterzahl um den Sieg zittern. Um den ersten Sieg unter dem 48-jährigen deutschen Trainer.

Sieben Remis seit dem Amtsantritt

0:0 gegen Udine, 0:0 bei AS Roma, 1:1 gegen Salernitana, 1:1 in Venedig, 0:0 gegen Inter Mailand, 0:0 gegen Empoli, 0:0 in Bergamo. Das war die Bilanz des Genoa-Trainers seit seiner Amtübernahme Ende Jänner. Vor dem Spiel gegen Torino. Alexander Blessin ist 48 Jahre alt, wurde in Stuttgart geboren und ist ein großer Unbekannter in der Trainerbranche. Geholt wurde er von Johannes Spors, dem ersten deutschen Sportchef in der Serie A. Der kam erst im Dezember von Vitesse Arnheim zu Genoa. Der 38-Jährige sah sieben Spiele zu und trennte sich dann vom ehemaligen Weltstar Andrej Schewtschenko. Kurz darauf installierte er mit Blessin einen deutschen Trainer. Sieht man von der nur 25-tägigen Amtszeit Rudi Völlers als Trainer von AS Roma im Jahr 2004 ab, ist auch das ein Novum in der Serie A. Spors war einst Chefscout bei Leipzig. Blessin stieg dort vor zehn Jahren (er wurde von Ralf Rangnick geholt) als Co-Trainer der U 17 ein und arbeitete sich hoch, ehe er 2020 nach Belgien zu Oostende ging und schließlich nach Genua.