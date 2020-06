Italienische Lobgesänge auf Gerrard

Gerrard sind die Lobeshymnen fast schon peinlich. Die neu entstandene Euphorie auf der Insel ist ihm nicht ganz geheuer – trotz der Tatsache, durch den Gruppensieg Titelverteidiger Spanien im Viertelfinale aus dem Weg gegangen zu sein. " Italien hat echte Siegertypen in seinen Reihen und wir haben Respekt vor ihnen", sagte der Mittelfeldmotor.



Der Respekt einiger Italiener vor ihm selbst ist noch größer. Nicht nur De Rossi, auch dessen Kollege Marchisio von Juventus Turin outete sich als großer Gerrard-Anhänger. " Gerrard war immer mein Idol. Er ist eine Legende in Liverpool. Er hat immer für diesen Verein gespielt und ist mit ihm verschmolzen. Und so etwas finde ich gut. Gerade in der heutigen Zeit, in der es so eine Treue kaum noch gibt", schwärmte der 26-Jährige.



Keine leeren Worte. In Sachen Vereinstreue eifern die beiden italienischen Gerrard-Fans De Rossi und Marchisio dem Ur-Liverpooler nach. De Rossi spielt seit zwölf Jahren für Roma und hat Angebote von anderen Top-Klubs immer abgelehnt. Marchisio ist bis auf ein kurzes Leih-Engagement bei Empoli Juventus gar seit fast 20 Jahren treu.