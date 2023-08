Italien hat einen neuen Teamchef: Meistercoach Spalletti übernimmt

Luciano Spalletti übernimmt nach dem überraschenden Rücktritt von Roberto Mancini den Posten als italienischer Fußball-Teamchef. Spalletti hatte in der Vorsaison den SSC Napoli zum lang ersehnten Titel in der Serie A geführt, das Traineramt daraufhin aber für eine Auszeit zurückgelegt. Diese endet nun vorzeitig, der nationale Verband verkündete die Verpflichtung des 64-Jährigen am Freitagabend. Spalletti nimmt seine Arbeit demnach am 1. September auf.