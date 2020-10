Italien-Teamchef Mancini erntet Shitstorm wegen Corona-Witz

Streitsüchtig

Erst kürzlich legte sich Mancini mit dem italienischen Gesundheitsminister an, nachdem dieser erklärt hatte, der Fußball sei keine nationale Priorität, die Schule aber schon. Deshalb seien die Schulen wieder offen, während in die Stadien maximal 1.000 Zuschauer dürfen. Italiens Teamchef erklärte darauf, der Minister möge nachdenken, bevor er rede. Die Italiener und Italienerinnen hätten auch ein Recht auf Sport, sagte er.

Auch den eigenen Arbeitgeber, den Fußball-Verband griff er hinsichtlich dessen an. Hinter dem Zuschauerverbot stünde ein viel größerer politischer Zusammenhang, glaubt er. Also fand er es für angebracht, auf seinem offiziellen Instagram-Account einen Beitrag mit dem Titel "Die Macht der Angst" zu teilen. "Um die Menschen zu versklaven, braucht man ihnen nur Angst zu machen", ist darin zu lesen. Angelehnt hat sich Mancini dabei an einen gewissen Hermann Göring, bzw. einen seiner Sager bei den Nürnberger Prozessen.