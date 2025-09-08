Neun-Tore-Spektakel: Italien besiegt Israel nach irrer Schlussphase

Italien hat in der Qualifikation für die WM 2026 auch das zweite Spiel unter Trainer Gennaro Gattuso für sich entschieden. Gegen Israel siegten die Azzurri am Montagabend in einem regelrechten Schlagabtausch nach zweimaligem Rückstand noch 5:4 und zogen damit an den Israeli vorbei auf den zweiten Gruppenplatz hinter Norwegen. Die Schweiz blieb mit einem 3:0 gegen Slowenien makellos, Kroatien holte im vierten Gruppenspiel mit einem 4:0 gegen Montenegro den vierten Dreier.

Frühes Tor von Israel zählte nicht In Debrecen jubelte Israel früh, der Treffer nach einem Eckball nach wenigen Minuten zählte jedoch nicht, da der slowenische Referee Slavko Vincic ein Foulspiel an Gianluigi Donnarumma sah. Eine diskussionswürdige Entscheidung. Italien offenbarte Löcher in der Defensive. Das 1:0 des Außenseiters nach einer Viertelstunde war verdient, Manuel Locatelli rutschte in einen Querpass und fabrizierte ein Eigentor. Erst danach kamen die Azzurri auf. Locatelli traf nach einer halben Stunde die Latte, ehe Moise Kean (40.) die Lücke in der israelischen Abwehr fand. Es sollte nicht der einzige Streich des Fiorentina-Stürmers bleiben.

Spektakuläre Schlussphase mit besserem Ende für Italien Zunächst war wieder Israel am Zug. Dor Peretz (52.) wuchtete den Ball unbedrängt über die Linie, wieder sah Italiens Defensive um den unsicher wirkenden Donnarumma schlecht aus. Vom Wiederanpfiff ging es aber rasant nach vorne, Kean (54.) traf zum neuerlichen Ausgleich. Gattuso sah, wie seine Elf Minuten später erstmals vorlegte. Mateo Retegui war mit der schönen Vorlage zur Stelle, Matteo Politano (58.) verwertete. Es blieb unterhaltsam. Der für Kean gerade erst eingewechselte Giacomo Raspadori (81.) schien alles klar zu machen, ehe Alessandro Bastoni (87.) eine flache Hereingabe zum zweiten italienischen Eigentor an diesem Abend ins eigene Gehäuse drosch. Im Finish folgte ein regelrechter Schlagabtausch. Italien ließ sich noch einmal überrumpeln: Eine einstudierte Freistoßvariante köpfelte erneut Dor Peretz (89.) zum 4:4 über die Linie. In der Nachspielzeit durfte Gattuso jedoch noch einmal jubeln. Sandro Tonalis Schuss (91.) fand an Freund und Feind vorbei den Weg ins Netz.