Österreichs U21-Fußball-Nationalteam ist mit einem Erfolg in die Qualifikation für die EM-Endrunde 2027 gestartet. Im ersten Pflichtspiel-Auftritt unter Trainer Peter Perchtold siegte der ÖFB-Nachwuchs am Montag im Auswärtsspiel bei Belarus mit 3:2 (2:1). Die Legionäre David Heindl (20., 22.) und David Puczka (52./Elfmeter) trafen im georgischen Gori für Österreich. Weiter geht es für die Rot-Weiß-Roten im Oktober mit den Partien in Dänemark und daheim gegen Wales.

Perchtold vertraute im zentralgeorgischen Gori - Belarus darf seine Heimspiele aufgrund der Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht daheim bestreiten - unter anderem auf die vom A-Team zur U21 gestoßenen Samson Baidoo und Nikolaus Wurmbrand. Österreichs prägender Akteur der ersten Halbzeit war aber der seit Sommer für Bayern Münchens zweite Mannschaft spielende Heindl. Der von Kapfenberg nach Bayern gewechselte Innenverteidiger war zweimal nach einem Eckball per Kopf erfolgreich. Beide Male war Puczka der Flankengeber.