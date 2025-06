WM-Qualifikation: Norwegen führte Italien mit 3:0 vor

Italiens Fußball-Nationalmannschaft legte in der Qualifikation für die WM 2026 einen kapitalen Fehlstart hin. In Norwegen gingen die Azzurri am Freitag mit einer 0:3-Packung vom Platz und drohen damit das direkte Ticket für die Endrunde zu verpassen. Alexander Sörloth (14.), Antonio Nusa (34.) und Erling Haaland (42.) entschieden die Partie in Oslo schon vor der Pause für die Gastgeber, die Gruppe I mit dem Maximum von neun Punkten anführen.

Haalands 41. Tor im 42. Länderspiel krönte eine starke, effiziente Vorstellung in der ersten Hälfte, in der Italien dreimal eiskalt am falschen Fuß erwischt wurde. Auch nach dem Seitenwechsel enttäuschte der Vierfach-Weltmeister auf allen Linien, Norwegen war dem 4:0 näher. Nach zwei verpassten Weltmeisterschaften hintereinander steht die Truppe von Teamchef Luciano Spalletti zusätzlich unter Druck.

Nichts schiefgehen sollte freilich am Montag zuhause gegen Moldau, dem einzigen Team, das in der Tabelle hinter Italien liegt. Noch davor rangieren Israel (6 Punkte) und Estland (3). Israel schlug die Esten mit Salzburgs Oscar Gloukh auswärts mit 3:1.

Ex-ÖFB-Kicker Ivanovic bejubelte Doppelpack

Ein wahres Schützenfest feierte Kroatien. Fußballzwerg Gibraltar wurde in Faro (Portugal) mit 7:0 abgeschossen. Nicht nur Andrej Kramaric (77., 79.) gelang dabei ein Double. In seinem dritten A-Länderspiel jubelte auch der gebürtige Tiroler und Ex-ÖFB-U15-Kicker Franjo Ivanovic über seinen ersten und zweiten Treffer (60., 63.) für Kroatien. In dessen Pool L holte sich Tschechien beim 2:0 über Montenegro zuhause den dritten Sieg im dritten Spiel und trifft am Montag im Schlager in Osijek auf die Kroaten.

In Gruppe J musste sich Belgien zum Auftakt mit einem 1:1 in Nordmazedonien begnügen. Feldüberlegenheit und ein Tor von Maxim De Cuyper (28.) reichten nicht, Ezgjan Alioski verschaffte den Gastgebern im Finish (87.) noch einen Zähler. Punktegleich mit Wales (je 4) führt Nordmazedonien die Gruppe an, am Montag empfängt Belgien Wales.