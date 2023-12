Irres Finish: Liverpool bleibt Tabellenführer Arsenal auf den Fersen

Liverpool hat in der englischen Premier League für ein Spektakel gesorgt. Drei Tage nach dem 4:0 in der Europa League gegen den LASK besiegten die Reds in einem höchst spannenden Spiel am Sonntag Fulham mit 4:3 (2:2). Zwei späte Treffer innerhalb von zwei Minuten brachten den siebenten Heim-Erfolg im siebenten Match, Liverpool bleibt zwei Zähler hinter Tabellenführer Arsenal. Manchester City kann sich am Abend noch zwischen die beiden Teams schieben.

