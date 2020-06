Irlands Dancing Stars

Die Posen beim Posen-Tanz der Iren abseits der Stadien sind aber ganz andere. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt, die Schrittfolgen variieren. Einmal vor, dann wieder zurück, Schlenker nach links oder rechts werden schier willkürlich eingestreut.



Manch einer, der die Gebräuche der irischen Fans nicht kennt, könnte also meinen, dass sie torkeln. Diese so seltsam anmutenden Grün-Bewegten. Und wenn diese so treuen Fans versuchen zu reden, dann könnte man glauben, dass die ihrer – ohnehin schon schwer verständlichen – Muttersprache teilweise verlustig geworden sind. Dabei reden sie nur wie ihr Trainer.



"Trap’s Army", tragen einige von ihnen auf den Leibchen durch Posen und auch kurzfristig durch Danzig. Irland-Trainer Giovanni Trapattoni ist ihr Held. Er ist 73 und sagt von sich: "I am fresh in the head." Kein Wunder bei dieser EM, denn da geht ihm ja viel durch den Kopf. Das heißt das auf Trapsch: "I must think very much."