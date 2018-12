Inter schlägt Napoli im Spitzenspiel, Juventus spielt remis

Inter Mailand hat am Mittwoch in der italienischen Fußball-Meisterschaft Rang drei abgesichert. Rapids kommender Gegner in der Europa League besiegte im Spitzenspiel den Tabellenzweiten SSC Napoli zuhause mit 1:0. Lautaro Martinez besorgte in der 91. Minute das Siegtor für die nach Gelb-Rot für Kalidou Koulibaly (beide 80.) in Überzahl spielenden Mailänder.

Inter, das am 14. Februar im EL-Sechzehntelfinale bei Rapid gastiert, sind in der Meisterschaft damit weiter fünf Zähler vor Lazio Rom Dritter. Die Römer behielten in Bologna 2:0 die Oberhand.

Obwohl Juventus Turin beim 2:2 gegen Atalanta Bergamo zum erst zweiten Mal in dieser Saison Punkte abgab, baute die "Alte Dame" den Abstand in der Tabelle auf neun Zähler aus. Joker Cristiano Ronaldo hatte dabei mit seinem Tor die erste Saisonniederlage des in Unterzahl spielenden Serienmeisters noch abgewendet.