"Ich würde am Liebsten mein ganzes Leben bei Inter bleiben", sagte Wesley Sneijder vor etwa zwei Jahren. Doch nun hört sich das Ganze etwas anders an. Der Fußballer und seine Frau Yolanthe, eine Schauspielerin, teilen über Twitter viele Dinge mit, die man eigentlich gar nicht wissen möchte. Es geht auch um Schnee in Mailand und um Sneijders Zukunft. "Für alle, die mich gefragt haben, ob ich zum Kader gehöre: Ich gehöre nicht zum Kader", polterte Sneijder vor Tagen auf Twitter.

Der Verein verbot Sneijder jüngst bei Strafe die Verbreitung von Details aus dem Mannschaftsleben. Inter bot dem Regisseur eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2016 an. Allerdings bot man nicht mehr Geld. Sneijder ist mit 6,5 Mio. Euro pro Jahr der bestbezahlte Inter-Spieler. In Mailand war oft von der Inter-Familie die Rede, vor allem in sportlich erfolgreichen Zeiten. Der frühere Trainer José Mourinho, der nach seinem Abschied stets mit Beileidsbekundungen angesichts des sportlichen Misserfolgs aufwartete und nun selbst bei Real Madrid traurig sein soll, ist eines der Premium-Mitglieder im Clan.

Auch Sneijder gehörte einige Zeit zum inneren Zirkel. Jetzt sei es zum "totalen Bruch" gekommen, weiß die Zeitung La Repubblica. Paris Saint-Germain soll an einer Verpflichtung des Niederländers im Winter interessiert sein.