Aserbaidschan strebt in die Bundesliga

Jetzt hat auch der Fußball aus Aserbaidschan in Österreich Einzug gehalten. Seit August hat der WS Ottakring eine neue Führung und einen neuen Namen – FC Karabakh Wien. "Unser Ziel ist es, in die Bundesliga aufzusteigen", sagt Ramin Shukurov, der General Manager des Klubs. Als erster Schritt auf dem Weg nach oben wurde Ilija Sormaz als Trainer verpflichtet, der schon die Vienna und Untersiebenbrunn betreut hat. Die Ottakringer sind nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen in der Wiener Oberliga A, der sechsten Leistungsstufe.