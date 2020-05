Im Schloss von Märchenonkel Blatter

Bei einer landesweiten Razzia wurden Unterlagen aus Wohnungen und Büros von Schiedsrichtern, aber auch aus der DFB-Zentrale beschlagnahmt. Ein Teil der sogenannten Unparteiischen soll bereits geständig sein. Es gehe um sechsstellige Beträge.



Ex-Schiedsrichter Manfred Amerell, 64, hatte den Steuerfahndern sechs Monate lang Informationen geliefert und so schließlich die Ermittlungen ausgelöst. Und was sagt der Weltverband? Nichts. "Scheinbar ist die FIFA nicht an ordentlichen Abwicklungen interessiert", wird ein Steuerfahnder in der Süddeutsche Zeitung und im Spiegel zitiert.