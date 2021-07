Im Ausnahmezustand: EM-Sieger Italien feiert seine Wiedergeburt

Mancini hat seinen Vertrag langfristig bis 2026 verlängert, die WM im kommenden Jahr in Katar ist das nächste große Ziel der Azzurri. So weit kann man in Italien aber nicht denken, zu sehr ist man mit den Feiern beschäftigt. In Rom begab man sich an der Piazza Popolo ins Delirium, in Mailand eskalierten die Feiern an der Piazza del Duomo. Die Polizei schritt größtenteils nicht ein, in Mailand wurden drei Menschen bei den Feiern schwer verletzt.

Unterdessen gibt es schon eine Petition, wonach der 11. Juli von der Politik zu einem neuen Nationalfeiertag ausgerufen werden soll. Und das hat zwei sehr gute Gründe. Am 11. Juli 1982 hatte sich Italien zum Weltmeister gekrönt, am 11. Juli 2021 holte man in Wembley den ersten EM-Titel seit 1968.