Ibrahimovic geigt auf dem Sportclub-Platz

Lange wurde verhandelt, nun ist es fix. Der Wiener Sportklub, der soeben erst in der Regionalliga Ost den Klassenerhalt geschafft hat, wird zwei prominente Testspiel-Gegner nach Dornbach holen. Am 8. Juli ist Valencia der Gegner (18.30), immerhin Vierter in der abgelaufenen spanischen Primera Division. Am 12. Juli (17.00) kommt die Millionen-Mannschaft von Paris Saint-Germain. Die Chancen stehen gut, dass auch Top-Star Zlatan Ibrahimovic einlaufen wird.