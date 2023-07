Huskovic kam, sah und traf bei seinem Comeback

So lange hatte Austria-Stürmer Muharem Huskovic auf diesen Moment gewartet. Am Sonntag durfte er zum ersten Mal seit seinem schweren Auto-Unfall im Oktober 2022 und der damit verbundenen Knieverletzung wieder für die Violetten angreifen, wenngleich auch nur in einem Test in Lilienfeld und nur für 30 Minuten.

Nach dem souveränen 5:1 gegen Horn vom Vortag siegte die Austria am Sonntag in Lilienfeld (2. NÖ-Landesliga West) 4:1. In der ersten Hälfte war Romeo Vucic der Mann des Spiels, der mit einem Doppelpack für die 2:1-Führung der Violetten sorgte.

Von den Neuen durften Verteidiger Plavotic und Offensivspieler Silva von Beginn an spielen, nach einer Stunde Huskovic sein Comeback geben.

Und knapp vor dem Ende sogar über ein Tor jubeln. Drame steuerte den vierten Treffer zum 4:1-Sieg der Violetten bei.