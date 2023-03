Hunderte Fans belagerten Weltmeister Messi vor dem Steak-Restaurant

Messi war am Montag mit seiner Familie nach Argentinien gereist und vom Flughafen direkt zum nahe gelegenen TrainingsgelĂ€nde des argentinischen Fußballverbandes AFA gefahren. Dort absolvierte er das erste Training in diesem Jahr mit der Nationalmannschaft. Die Albiceleste trifft am Donnerstag in einem Freundschaftsspiel in Buenos Aires auf Panama. Am Dienstag kommender Woche spielt Argentinien in Santiago del Estero gegen Curaçao.