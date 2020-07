Hütchenspieler, Milliardär und Klubbesitzer

In der für ihre Unis bekannten Stadt wird in der vorherrschenden russischen Sprache erzählt, dass Jaroslawski als Hütchenspieler am Bahnhof seinen Aufstieg zum mächtigen Milliardär begonnen haben soll.

Dass im Russland-treuen Charkiw etwas aufgebaut wird, hängt auch mit der Bevölkerungsstruktur zusammen. "Die Hälfte der rund zwei Millionen Einwohner ist im Studenten-Alter oder jünger", erzählt Alessja, die als Fremdenführerin arbeitet. Dementsprechend viele Lokale wurden in den letzten Jahren eröffnet. "Das Fortgehen funktioniert anders als in Österreich", erzählt Schirmer. "Es gibt riesige Klubs, in denen von einer Disco über eine Bowling-Bahn mit Restaurant bis zu einer Strip-Bar alles in einem untergebracht wird." Und fast überall ist neben dem EURO-Logo das zweite zentrale Wappen der Stadt zu sehen – jenes von Metalist Charkiw.