Hommage an Bob Marley: Das neue Ajax-Trikot verzückt die Fans

Zwischen Ajax Amsterdam und Bob Marley gibt es bereits seit Jahren eine Verbindung. "Three Little Birds", ein Hit der Reggae-Legende, wird seit Jahren in der Arena in Amsterdam gespielt, ist zu einer Art inoffiziellen Klub-Hymne geworden. Vor den Matches trällern bis zu 55.500 Fans des niederländischen Top-Klubs die Balade des früh verstorbenen Jamaikaners.

Vor drei Jahren trat sogar dessen Sohn Ky-Mani Marley in der Halbzeit-Pause des Champions-League-Spiels gegen AEK Athen vor der Kurve mit den hartgesottenen Anhängern auf und sorgte für Gänsehaut.