Nach Meistertitel: Holzhauser wechselt nach Belgien

Von Lukas Bergmann



SV Gloggnitz befindet sich seit zwei Saisonen in einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Im Jänner 2025 wechselte Raphael Holzhauser in die Krammer Arena. In dieser Saison konnten sie noch knapp den Abstieg vermeiden, und jetzt schafften sie aus dem Nichts sensationell den Meistertitel in der Regionalliga Ost. Holzhauser hatte dabei auch einen maßgeblichen Anteil. Das Ex-Bundesliga-Trio mit Torsten Röcher und Roman Kerschbaum war der Grundpfeiler für den Titel. Neben Röcher, der seine Karriere mit Ende der Saison beendet, fällt nun der zweite Leistungsträger weg.

Es wurde noch gemunkelt, ob Holzhauser bei Gloggnitz verlängern würde, doch seit Mittwoch ist fix: Holzhauser wechselt nach KSK Beveren in die belgische sechste Liga. Damit endet für Holzhauser seine durchaus erfolgreiche Zeit bei den Gloggnitzern. Für Trainer Edi Stössl ist die Entscheidung bitter, er kann sie aber dennoch nachvollziehen: "Ich habe einen guten Freund und einen noch besseren Spieler verloren. Ich kann aber seine Entscheidung nachvollziehen. Ein großer Teil seines Lebens spielt sich in Belgien ab, und er pendelte immer zwischen Belgien und Gloggnitz. Da er aber jetzt einen Job dort bekommen hat, hat er sich dann letztendlich für die Familie entschieden."