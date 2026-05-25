Der rasante Aufstieg der SV Gloggnitz unter Edi Stössl

Von Fabio Tartarotti Nach einer eindrucksvollen Rückrunde ist die SV Gloggnitz zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Meister in der Regionalliga Ost. Nach Niederlagen der Verfolger SV Leobendorf und Kremser SC konnte die Mannschaft von Trainer Edi Stössl zwei Runden vor Schluss mit einem 2:1-Sieg gegen Sportunion Mauer vor heimischem Publikum die Meisterschaft fixieren „Das ist der erste Meistertitel meiner Trainerkarriere und das Gefühl ist unbeschreiblich. Was die Mannschaft geleistet hat ist überragend und ich bin unglaublich stolz“, beschreibt der Trainer seine Emotionen nach dem Titelgewinn.



Es ist die Krönung eines bemerkenswerten Turnarounds, der seinen Lauf im Dezember der vergangenen Saison nahm. Gloggnitz lag als Aufsteiger zur Winterpause auf dem allerletzten Rang der Tabelle. Stössl, der zuvor beim ASK Horitschon in der Burgenlandliga coachte, wurde an Bord geholt, um das Ruder herumzureißen. Der Plan ging auf: Gloggnitz gelang der Klassenerhalt, doch niemand im Verein hätte sich damals wohl getraut, von einem Meistertitel zu träumen. Ein Jahr später wurde genau das Realität. „Unser Ziel war ursprünglich ganz klar: eine ruhige Saison spielen und möglichst früh den Klassenerhalt absichern. Vielleicht ein einstelliger Tabellenplatz, wenn alles optimal läuft“, erklärte Stössl die Zielsetzungen für 2025/26.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gerhard Breitschopf Der Erfolgscoach der SV Gloggnitz: Edi Stössl

Zur Winterpause, ein Jahr nach seinem Amtsantritt, stand Gloggnitz vollkommen unerwartet auf dem zweiten Tabellenrang, zwölf Zähler hinter Herbstmeister Leobendorf. Gloggnitz legte nach und verstärkte den Kader, unter anderem mit Ex-Rapidler Roman Kerschbaum. Leobendorf schwächelte in der Rückrunde, und schon bald übernahm Stössls Truppe die Tabellenführung und gab diese auch nicht mehr her. Die SV Gloggnitz wurde tatsächlich, zwei Jahre nach dem Aufstieg, ein Jahr nachdem man knapp den Abstieg abwenden konnte, Meister in der Regionalliga Ost.

Für Stössl wird die Saison wohl für immer als besondere Zeit in Erinnerung bleiben. „Die letzten Wochen waren der Wahnsinn. Vor acht Wochen bin ich Vater geworden, am Mittwoch hatte ich Geburtstag und am Freitag fixieren wir den Meistertitel - es ist für mich kaum in Worte zu fassen.“