Machtkampf bei Hoffenheim: Führungsspieler sprechen sich für Schicker und Ilzer aus

Im Machtkampf beim Fußball-Bundesligisten Hoffenheim haben die Führungsspieler Oliver Baumann und Grischa Prömel bemerkenswert deutlich Position für Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker bezogen. Und für einen weiteren Weg mit Schicker und Trainer Christian Ilzer.

Der Coach warb nach dem 1:5 im Spitzenspiel gegen den FC Bayern in München ebenfalls noch einmal eindringlich für seinen Landsmann Schicker, mit dem Ilzer schon bei Sturm Graz erfolgreich zusammengearbeitet hatte.

Am heutigen Montag könnte es bei einer Gesellschafterversammlung im Kraichgau zum Showdown um Schickers Zukunft kommen. Der 39-Jährige will eine mögliche Degradierung zum Sportdirektor keinesfalls hinnehmen.