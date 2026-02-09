Machtkampf bei Hoffenheim: Führungsspieler sprechen sich für Schicker und Ilzer aus
Im Machtkampf beim Fußball-Bundesligisten Hoffenheim haben die Führungsspieler Oliver Baumann und Grischa Prömel bemerkenswert deutlich Position für Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker bezogen. Und für einen weiteren Weg mit Schicker und Trainer Christian Ilzer.
Der Coach warb nach dem 1:5 im Spitzenspiel gegen den FC Bayern in München ebenfalls noch einmal eindringlich für seinen Landsmann Schicker, mit dem Ilzer schon bei Sturm Graz erfolgreich zusammengearbeitet hatte.
Am heutigen Montag könnte es bei einer Gesellschafterversammlung im Kraichgau zum Showdown um Schickers Zukunft kommen. Der 39-Jährige will eine mögliche Degradierung zum Sportdirektor keinesfalls hinnehmen.
„Ich kann nur sagen, dass ich nur als Geschäftsführer Sport weitermache, weil man ja sieht, dass wir was entwickelt haben in den letzten Monaten“, sagte er in einem ARD-Interview nach der Partie in München.
„Ich will den Weg hier definitiv weitergehen. Und dann werden wir morgen sehen, ob das dann so ist oder nicht“, sagte Schicker.
Nationaltorwart Baumann warb offen dafür, dass Schicker zusammen mit Ilzer Teil des TSG-Weges bleiben solle.
„Er und Christian haben diese Mannschaft aufgebaut. Wir stehen alle hinter den beiden. Wenn wir auf dem Weg bleiben - das wünsche ich mir - kann es eine sehr erfolgreiche Saison werden.“
Kommentare