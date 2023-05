Hochbetrieb bei der Austria: Die Umbauarbeiten gehen weiter

Präsident Frank Hensel weicht nach einer überschaubaren Ära, es folgt ihm Kurt Gollowitzer nach, der am 22. Mai bei der Generalversammlung offiziell als neuer Austria-Boss abgenickt werden soll. Der Aufsichtsrat hätte am Donnerstagabend ohnehin bestimmt, dass der Vertrag von AG-Vorstand Gerhard Krisch nicht verlängert wird. Krisch wahrte sein Gesicht und kam dem Beschluss zuvor. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024, er will ihn laut seiner eigenen Aussendung erfüllen.

Allerdings möchten die Austria-Verantwortlichen in den Gremien nicht, dass Gerhard Krisch als „Lame Duck“ ein Jahr lang in der Geschäftsstelle sitzt. Nach einer möglichen finanziellen Einigung könnte man sich daher schon recht bald trennen. Sein Nachfolger soll in diesem Sommer noch vor der kommenden Saison bestimmt und im Amt sein.