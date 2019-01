Hitzlsperger: Homosexuelle Fußballer "kein Tabu mehr" wie früher

Thomas Hitzlsperger hat Anfang 2014 als erster prominenter deutscher Fußball-Profi seine Homosexualität öffentlich gemacht und damit für Aufsehen gesorgt. Der heute 36-Jährige outete sich vier Monate nachdem er seine Karriere für beendet erklärt hatte.

Fünf Jahre nach diesem mutigen Schritt zog der ehemalige DFB-Teamspieler in der ARD eine Bilanz und sprach in der Sendung "ARD-Radio-Recherche Sport" über den heutigen Umgang mit diesem immer noch heiklen Thema. " Homosexualität ist kein so ein Tabu mehr, wie es vielleicht vor fünf Jahren war", sagt er und glaubt, dass es im Profisport "viele Fortschritte, was das Thema Diskrimierung, Vorbehalte, Toleranz angeht", gegeben hat.