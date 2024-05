Aufreger um Hitlergruß von Rapid-Fan: Verein erstattet Anzeige

Der SK Rapid hat sich von einem mutmaßlichen Hitlergruß eines seiner Anhänger beim Cupfinale in Klagenfurt klar distanziert, den mit Polizeihilfe ausgeforschten Übeltäter angezeigt und sanktioniert. Der auf einer Videoaufnahme auch mit rassistischen Gesten auffallende Mann wurde mit einem unbefristeten Stadionverbot belegt. Außerdem brachte Rapid eine Strafanzeige gegen ihn ein, entzog ihm das Heimspielabo und beantragte bei der Bundesliga ein landesweites Stadionverbot.

Die betreffende 20-Sekunden-Aufnahme, die laut Rapid vergangenen Mittwoch in Klagenfurt entstanden sein muss, zeigt eine Person in grün-weißem Outfit mit Rapid-Schriftzug und Fanschal inmitten des Fanblocks der Wiener. Der Mann vollführt in Richtung einer Personengruppe jenseits des mit einem Gitter abgesperrten Rapid-Bereichs zunächst Affengesten und anschließend den Hitlergruß mit erhobenem und ausgestrecktem rechten Arm. Für den mutmaßlichen Täter gilt die Unschuldsvermutung.