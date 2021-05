"Historisch": Niederlande erlauben gemischte Teams mit Frauen

Frauen dürfen in den Niederlanden ab der nächsten Saison gemeinsam mit Männern in allen Amateurligen Fußball spielen. Das entschied der Fußballverband KNVB am Dienstag. Dies sei ein "historischer Moment für den Amateurfußball und auch weltweit", erklärte der Verband.

Der KNVB entscheide sich bewusst für Diversität und Gleichstellung, sagte der Direktor des Amateurfußballs beim KNVB, Jan Dirk van der Zee. "Wir wollen, dass Mädchen und Frauen auf der Grundlage ihrer Qualitäten und eigenen Ambitionen einen passenden Platz in der Fußball-Landschaft finden."