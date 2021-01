Hiobsbotschaft für Austria: Kapitän Grünwald fällt wochenlang aus

Die Sorgen der Wiener Austria werden nicht kleiner. Nun müssen die Violetten auch noch auf ihren Kapitän, Alexander Grünwald, verzichten. Der 31-Jährige musste am Dienstag nach einem Zweikampf das Training abbrechen, verletzte sich dabei am Sprunggelenk. Wie der Verein mitteilte, zog sich Grünwald eine schwere Zerrung am Außen- und Syndesmoseband zu.