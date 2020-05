Hinteregger: „Ich bin bereit, es wird wieder Zeit für Tore für mich“

Rechtzeitig zum Neustart der deutschen Fußball-Bundesliga hat sich Martin Hinteregger wieder fit gemeldet. Der ÖFB-Teamverteidiger, der zuletzt angeschlagen pausieren musste, steht Eintracht Frankfurt am Samstag im „Geister“-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach zur Verfügung und hat sich gegen seinen Ex-Club viel vorgenommen.

„Ich bin bereit, es wird wieder Zeit für Tore für mich“, sagte der Innenverteidiger in einer vom Club verschickten Audiodatei. Gegen den Verein von Stefan Lainer, bei dem Hinteregger in der Frühjahrssaison 2016 engagiert war, war der Kärntner in der Vergangenheit durchaus erfolgreich.