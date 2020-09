Heute vor 20 Jahren: Als Lionel Messi nach Barcelona kam

Alter: 33 Jahre

Größe: 1,70 Meter

Gewicht: 72 Kilogramm

FC Barcelona: 731 Pflichtspiele/634 Tore

Nationalmannschaft Argentinien: 138 Spiele/70 Tore

Größte Erfolge:

Champions-League-Sieger (4): 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15

Spanischer Meister (10): 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19

Spanischer Cupsieger (6): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18

Spanischer Supercupsieger (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

Vizeweltmeister 2014

Torschützenkönig in Spanien (7): 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Torschützenkönig Champions League (6): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2014/15, 2018/19

Rekorde (Auswahl):

Rekordtorschütze in der Liga (444 Tore in 485 Spielen)

Rekordsieger in der Liga (361)

Rekordtorschütze des Clásico gegen Real Madrid (26 Tore in 43 Spielen)

Rekord-Hattricktorschütze in der Liga (36)

Einziger Spieler, der gegen alle 19 Liga-Gegner getroffen hat (Saison 2012/13)

Torschütze in 21 Meisterschaftsspielen in Folge

Rekordtorschütze in einem Spiel in der Champions League (5 Tore beim 7:1 im März 2012 gegen Leverkusen)

Torschütze gegen die meisten Gegner in der Champions League (35)

Rekordtorschütze Argentiniens (70)

Ehrungen (Auszug):

Weltfußballer des Jahres (6): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019

Bester Spieler der WM 2014

Argentiniens Fußballer des Jahres (11): 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017

UEFA Team des Jahres (11): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019