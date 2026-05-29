Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Herzog zu Arnautovic: "Lies das Buch, dann lernst noch was!"

Andreas Herzog hat ein Kinderbuch veröffentlicht. Marko Arnautovic und David Alaba waren dabei.
29.05.2026, 16:48

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Andreas Herzog posiert mit Marko Arnautovic, David Alaba und Kinderbuch.

Andreas Herzog hat ein neues Talent an sich entdeckt und nach einem Buch mit Toni Polster das „Tagebuch des Zauberers“ gemeinsam mit Marko Arnautovic und David Alaba veröffentlicht. Dabei erzählt er ein Stück von seiner Historie in einer liebevollen Geschichte, wie sich der Traum vom Fußballprofi erfüllen kann. 

Der 57-Jährige hat seine Erinnerungen niedergeschrieben und gab Arnautovic einen launigen Tipp mit auf die WM-Reise: „Lies das Buch, dann lernst noch was.“

1.000 Fans in Aspern: Die ÖFB-Stars zum Anfassen
Polster und Herzog: "Da braucht man sich doch nicht in die Gosch’n hauen"
Mehr von der Fußball-WM
Fußball-WM David Alaba Marko Arnautovic
kurier.at, FLOP  | 

Kommentare