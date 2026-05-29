Herzog zu Arnautovic: "Lies das Buch, dann lernst noch was!"

Andreas Herzog hat ein neues Talent an sich entdeckt und nach einem Buch mit Toni Polster das „Tagebuch des Zauberers“ gemeinsam mit Marko Arnautovic und David Alaba veröffentlicht. Dabei erzählt er ein Stück von seiner Historie in einer liebevollen Geschichte, wie sich der Traum vom Fußballprofi erfüllen kann.

Der 57-Jährige hat seine Erinnerungen niedergeschrieben und gab Arnautovic einen launigen Tipp mit auf die WM-Reise: „Lies das Buch, dann lernst noch was.“