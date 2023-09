Nach Prügelei: Hertha-Goalie Gersbeck muss 40.000 Euro zahlen

Tormann Marius Gersbeck vom deutschen Zweitligisten Hertha BSC hat sich am Donnerstag in Salzburg wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen. Der 28-Jährige soll am Rande eines Trainingslagers seines Vereins in Zell am See (Pingzau) am 16. Juli auf offener Straße einen Einheimischen mit Faustschlägen und Tritten verletzt haben. Das Strafverfahren wurde heute nach kurzer Verhandlung im Rahmen einer Diversion mit Geldbuße erledigt. Gersbeck muss 40.000 Euro zahlen.

➤ Lesen Sie zum Fall Gersbeck