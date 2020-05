Hermann Maier motivierte die Kicker

Hermann Maier hat nun auch das österreichische Nationalteam besucht. Schon im Sommer war der Flachauer Doppel-Olympiasieger von den Deutschen ins WM-Vorbereitungscamp nach Südtirol eingeladen worden. Am Freitag waren die Österreicher dran. Das Ski-Idol war im Team-Hotel in der Wiener Innenstadt. "Ich bin aber kein Sportpsychologe oder sonst irgendein Guru", betonte der Salzburger. Trotzdem haben die Gespräche mit ihm Eindruck hinterlassen. "Das war sehr beeindruckend", versicherte Bremens Verteidiger Sebastian Prödl nach dem Kennenlernen. "Ich war früher ja ein Fan von ihm."

Anspannung und Vorfreude auf den Auftakt zur EM-Qualifikation (am Montag gegen Schweden) steigen. Am Samstagabend kamen die Schweden in Österreich an, am Sonntag bestreiten beide Teams ihre Abschlusstrainings, am Montag um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff.