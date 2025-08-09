Was Herbert Prohaska an seinem 70er alles versäumte

Die Huldigungen für den Jungsiebziger Herbert Prohaska nahmen rekordverdächtige Ausmaße an. Was manche als übertrieben empfinden. Aber soll sich der Geehrte dafür entschuldigen, ... dass er ob seiner Beliebtheit einen Interview-Marathon absolvieren musste; dass ihm heute im Austria-Stadion die Osttribüne eine einzigartige Fan-Choreografie widmen wird; dass er auf der Tullner Donau-Bühne (auch von Kulturschaffenden) groß abgefeiert wurde? Oder dass der ORF seinem Fußball-Senior-Analytiker in verschiedenen Formaten würdigte und noch würdigen wird?

Selbst die Familienfeier musste Prohaska um einen Tag verschieben. Zumal er ein im Winter gemachtes Versprechen nicht brechen wollte und er am 8. 8., just an seinem 70. Geburtstag, beim Tschauner auf der Ottakringer Stegreifbühne sang. So versäumte er sowohl das ganze ihm gewidmete ORF 1-Hauptabendprogramm als auch das erste Heimspiel vom Lieblingsklub seines Vaters. Alfred Prohaskas Lieblingsklub? Das war die Vienna. Der Sommer 1955 sei für ihn der schönste seines Lebens gewesen. Das erzählte der Senior nicht nur einmal seinem Junior. „Weil mei Vienna Meister g’worden ist und du auf die Welt kommen bist.“