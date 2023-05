Herber Rückschlag für die Bayern, Hertha BSC steigt ab

Dem FC Bayern München droht eine titellose Saison. Nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal könnte der Rekordmeister Samstagabend auch die deutsche Meisterschaft verspielt haben. Aufgrund einer 1:3-Heimniederlage im Topspiel gegen RB Leipzig könnte Verfolger Dortmund am Sonntag in Augsburg an den Bayern vorbeiziehen. Danach steht nur mehr eine Runde auf dem Programm.

Die Bayern waren gegen Leipzig in der ersten Hälfte sogar in Führung gegangen, doch die Ostdeutschen drehten die Partie in der zweiten Hälfte durch Tore von Laimer sowie durch Elfertreffer von Nkunku und Szoboszlai.