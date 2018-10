Heißes Wiener Derby abseits des Rasens

Wie groß die Gräben mittlerweile zwischen den Wiener Großklubs sind, zeigte eine Aussendung der Austria nach dem jüngsten Derby. Die Violetten monierten eine „von vielen für zu milde befundene Strafe gegen Rapid“. Es wird am Dienstag wohl ein neuer Anlauf zu Punkteabzügen nach Fan-Verfehlungen folgen. Denn in der Aussendung heißt es: „Der FK Austria wird dementsprechend seine klare Position bei der nächstwöchigen Klub-Konferenz darlegen – auch in dem Wissen, hier die Unterstützung mehrerer anderer Bundesligisten zu haben.“

Die Hütteldorfer fühlen sich brüskiert und fürchten eine aus ihrer Sicht falsche „Anlassgesetzgebung“. Hätten sie nach der Derby-Pleite doch bewusst nicht öffentlich kommuniziert, dass auf den Videoaufzeichnungen ersichtlich wäre, wie Fans aus dem Gästesektor klettern. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen mit Ordnern und Polizisten. Zwei Beamte wurden verletzt.