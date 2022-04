Heißes Duell im Abstiegskampf: Hartberg fordert Schlusslicht Altach

Er sieht im Umschaltspiel und in den Standardsituationen der Vorarlberger den Schlüssel. „Da wissen sie schon, wie man dem Gegner wehtun kann. Sie haben in den letzten sechs Runden nur ein Spiel verloren, das heißt, sie lassen nur sehr wenig zu, sind aber in der Offensive immer wieder gefährlich“, so die Warnung.