Heiße Themen für die heiße fußballfreie Zeit

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Wo wird Jakob Jantscher künftig spielen?
Das Engagement des Teamspielers bei Dynamo Moskau ist vorerst beendet. Obwohl Jantscher im Frühjahr beim russischen Erstligisten regelmäßig eingesetzt wurde, zogen die Dynamo-Verantwortlichen die Kaufoption nicht.

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06/10/2013

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| Stand: 06/10/2013, 10:02