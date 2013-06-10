Die heißesten Fragezeichen der Bundesliga
Wechselt Peter Stöger nach Köln und wer wird neuer Sechser bei Rapid?
FUSSBALL TIPP3-BUNDESLIGA: FK AUSTRIA WIEN - SV MA
Peter Stöger
ÖFB-TEAMTRAINING IN STEGERSBACH: JANTSCHER/ARNAUTO
jantscher-000_AP_Kerstin Joensson.jpg
Fussball, Austria Meisterfeier
ÖFB-TEAMTRAINING IN STEGERSBACH: JUNUZOVIC/LEITGEB
FUSSBALL: TIPP3-BUNDESLIGA / FC ADMIRA - FC WACKER
Heikkinen of Rapid Vienna and Ben Dayan of Hapoel
FUSSBALL: TIPP3-BUNDESLIGA / SV JOSKO RIED - SK PU
GERMANY SOCCER BUNDESLIGA
TIPP3-BUNDESLIGA: FC WACKER INNSBRUCK - FK AUSTRIA
TIPP3 BUNDESLIGA: FC WACKER INNSBRUCK - STURM GRA
Liverpool goalkeeper Gulacsi runs in for a ball in
Eddie Gustafsson
FUSSBALL: ERSTE LIGA / SV SCHOLZ GRÖDIG - FC BLAU-
FUSSBALL: ERSTE LIGA / SV SCHOLZ GRÖDIG - FC BLAU-
AUSTRIA SOCCER EURO 2008