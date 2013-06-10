Die heißesten Fragezeichen der Bundesliga

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APA12859748 - 22052013 - WIEN - ÖSTERREICH: Peter Stöger (Trainer FK Austria Wien) am Mittwoch, 22. Mai 2013, vor Beginn einer Tipp3-Bundesliga-Begegnung zwischen FK Austria Wien und SV Mattersburg in Wien. APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH

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| Stand: 06/10/2013, 10:02