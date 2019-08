Heikler Umzug: Ist die Bundesliga aus den USA zu führen?

Im KURIER-Gespräch erklärt Thonhauser, wie er seine Zukunft in den USA und das oberste Amt der Klubvertreter in der Liga verbinden will: „Ja, ich ziehe mit Monatsende aus beruflichen Gründen in die USA, in die Region New York. Ich war aber mein ganzes Leben schon viel im Ausland.“

Als Chief Commercial Officer von AFCO ZEP bietet der 47-Jährige, der Gießhübl als zweiten Wohnsitz behält, maßgeschneiderte Hygienelösungen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Und die Zeit für die Bundesliga und ihre Anliegen? „Ich will 30 Prozent meiner Zeit künftig in Österreich verbringen und aus meiner Sicht ist das mit den Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden zu vereinen. Deswegen würde ich mich – wenn es eine Mehrheit will – der Wahl stellen.“

Neue Struktur

Thonhauser betont, „dass wir nicht mehr von einem starken Ligapräsidenten wie Hans Rinner, oder gar Frank Stronach sprechen. Es geht jetzt mehr darum, im Gremium die Themen abzustimmen und dann die Protokollführung zu übernehmen.“

Laut Thonhauser ist es nicht nötig, immer anwesend zu sein: „Fast alle im Gremium sind beruflich sehr eingespannt. Sturm-Präsident Jauk kann auch nicht zu allen Sitzungen kommen.“