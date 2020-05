Hausmeister im Keller

Winden spielt in der vierten Leistungsklasse in Österreich. Beachtlich für ein Gemeinde, die mit Stand vom 1. Jänner gerade einmal 1283 Einwohner hat. Der " FC Winden am See" bezeichnet sich selbst auf der Homepage als "Das bärenstarke Fußballdorf". Das hat aber nicht zur damit zu tun, dass der Klub in der burgenländischen Landesliga spielt. Die Einwohner von Winden haben allesamt mit dem Spitznamen "Bären" zu leben, weil in einer Höhle des Leithagebirges vor rund 80 Jahren Überreste eines eiszeitlichen Höhlenbären gefunden wurden.



Das Skelett dieses Bären ist in der Nachbargemeinde Breitenbrunn im Turmmuseum ausgestellt. Und das ist fast schon symptomatisch für das "bärenstarke Fußballdorf". Nur wenige Spieler aus Winden kicken in der Landesliga-Mannschaft. Während der erfolgreichste Fußballer in der Geschichte des Vereins im Pappelstadion in Mattersburg zu sehen ist. Oder so wie Freitag Nacht zu mitternächtlicher Stunde mit sieben Stunden Zeitunterschied, gute 10.000 Kilometer Luftlinie entfernt, in Kolumbien.